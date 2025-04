Juventusnews24.com - Lavezzi Barzagli, l’ex Napoli: «Perché non lo abbracciai? Vi svelo questo». Poi infiamma così i tifosi

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24svela il retroscena dietro alla foto che fece scatenare molte polemiche: le dichiarazionicalciatore delè stato intervistato da Televomero e ha ricordato un episodio che fece molto discutere: il mancato abbraccio condifensore della Juve. Le sue dichiarazioni:PAROLE – «nonnon mi accorsi che tutti si abbracciavano in quel momento. Non me ne sono accorto (ride, ndr)!Abbracciarti, poi. Ti abbracci con gli amici! Non con gli avversari».Leggi su Juventusnews24.com