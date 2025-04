Metropolitanmagazine.it - Maxi operazione contro la pedopornografia: decine di arresti in tutta Europa

Kidflix, una delle più grandi piattaforme dial mondo, è stata smantellata in un’internazionalelo sfruttamento sessuale dei minori. L’indagine è stata supportata dall’Europol, l’agenzia con cui collaborano le forze di polizia dei Paesi europei, e guidata dalla Polizia criminale statale della Baviera (Bayerisches Landeskriminalamt) e dall’Ufficio centrale bavarese per la repressione dei reati informatici (ZCB). Oltre trentacinque Nazioni in tutto il mondo hanno partecipato all’.Un totale di 1,8 milioni di utenti, provenienti da ogni parte del pianeta, hanno effettuato l’accesso alla piattaforma tra aprile 2022 e marzo 2025. L’11 marzo 2025 il server, che all’epoca conteneva circa settandaduemila video, è stato sequestrato dalle autorità tedesche e olandesi.