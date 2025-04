Unlimitednews.it - Dazi Usa, Von der Leyen “Pronti a negoziare ma anche a reagire”

Leggi su Unlimitednews.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Concordo con il Presidente Trump sul fatto che alcuni sfruttano ingiustamente le regole attuali e sono pronta a sostenere tutti gli sforzi per adattare il sistema commerciale globale alle realtà dell’economia mondiale. Ma vogliochiarire una cosa molto importante: il ricorso aidoganali come primo strumento non risolverà il problema”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula Von der, dopo l’annuncio deistatunitensi.“Ecco perché, fin dall’inizio, siamo sempre staticon gli Stati Uniti per eliminare le ultime barriere al commercio transatlantico. Allo stesso tempo, siamo– aggiunge Von der-. Stiamo già finalizzando il primo pacchetto di contromisure in risposta aisull’acciaio e ci stiamo preparando ad ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre imprese nel caso in cui i negoziati falliscano.