Papa: attaccamento ai leader non diventi mai motivo di conflitto

Città del Vaticano (Vaticano), 3 apr. – “Lo Spirito può donare la vera pace al cuore umano, e questa è la condizione per superare i conflitti nelle famiglie, nella società, nei rapporti tra le nazioni. Perciò, vi esorto ad essere testimoni e artigiani di pace e di unità; a cercare sempre la comunione, a partire dai vostri gruppi e comunità. L’ainonmaidi. Abbiate il gusto della collaborazione, specialmente con le comunità parrocchiali, e il Signore vi benedirà con tanti frutti”. CosìFrancesco in un messaggio inviato ai partecipanti al pellegrinaggio giubilare del Servizio Internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico (Charis). “Voi – ha scritto ancora il– intendete non solo ‘concentrarvi’ sulla Chiesa, ma nello stesso tempo aprirvi ai suoi orizzonti universali, assumendo le intenzioni del, in modo speciale quella per la pace e la riconciliazione.