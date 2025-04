Trevisotoday.it - Al park di Villorba il trofeo logistica all service è ai quarti di finale dalle 16 big players

Leggi su Trevisotoday.it

Aldil’Open maschileAllcon 2.500€ di montepremi è giunto aidi. Oggi entrano in scena i big. Giocatori contesi in tutto il nord per la loro classifica ed il loro spettacolo sui campi di gioco. Protagonisti negli Open da Firenze fino al.