Dragon Trainer, prime reazioni entusiastiche al CinemaCon: "Visivamente sbalorditivo, magnifica rivisitazione"

Il remake live action del celebre film d'animazione avrebbe fatto impazzire i pochi fortunati che lo hanno potuto visionare in un'anteprima esclusiva aldi Las Vegas. Il remake live-action diè stato mostrato in un'esclusiva anteprima ai membri della stampa e agli esercenti cinematografici presenti aldi Las Vegas e lenon si sono fatte attendere. In molti hanno sentito il bisogno di esre il proprio entusiasmo nei confronti della pellicola che rilancia il franchise Universal/DreamWorks Pictures definendola "uno dei migliori remake live-actiom di sempre". La versione mostrata alsarebbe ancora incompiuta, ma ciò che è stato visto è stato sufficiente per entusiasmare i pochi fortunati spettatori che hanno applaudito calorosamente ai titoli di coda.