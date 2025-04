Esports247.it - Diventare miliardario in GTA Online senza Shark Cards: un’impresa da “appena” 12.000 ore

Un giocatore di GTAha raggiunto 1 miliardotrucchi néCash. Ecco come ci è riuscito in 12.000 ore.spendere soldi reali inCasho sfruttare glitch, quanto tempo serve per accumulare un miliardo di dollari in GTA? Secondo l’utente di Reddit u/AgreeableCorner298, la risposta è una quantità di ore impressionante: ben 12.000 (il corrispettivo di 500 giorni interi – in pratica un anno e mezzo consecutivo giocandostaccare un attimo).Andiamo a guardare i dettagli di questa impresa: GTA 5 è stato lanciato 4.216 giorni fa (era il 17 settembre del 2013). Quindi, in media, u/AgreeableCorner298 dovrebbe aver giocato quasi tre ore al giorno dall’uscita del gioco. L’uomo / ragazzo ha quindi deciso di celebrare l’impresa con altri appassionati del videogame su Reddit (e, nel gioco, ha celebrato incidendo la parola “celebration” su un eliporto usando una minigun).