Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis a Bologna per ‘La vita da grandi’: ecco quando

, 2 aprile 2025 - L’attriceDe, 29 anni, torna nella suaper presentare Lada grandi. Film che segna il debutto alla regia di Greta Scarano, ispirato alla storia vera di Margherita e Damiano Tercon. “Un film che racconta l’autismo senza retorica”, lo ha definito la regista. I protagonisti, Dee Yuri Tuci, incontrano il pubblico venerdì 4 aprile in due momenti: al termine della proiezione delle 21 al cinema Bellinzona (via Bellinzona 6/A) e all’inizio della proiezione delle 21,15 al cinema Odeon (via Mascarella 3). La trama Nel film Deinterpreta Irene, una ragazza che vive la suaa Roma. Ma la madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar.