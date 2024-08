Golden Gala 2024 gli Azzurri pronti per la tappa della Diamond League all’Olimpico di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto– E’ tutto pronto allo Stadio Olimpico diper il ritorno di un grandedi Atletica. Nella tredicesima, l’Italia sfila in gara con i suoi, domani sera dalle 19,30. Tamberi, Jacobs e Diaz hanno parlato oggi in conferenza stampa. Le parole degli– Fonte fidal.it Gianmarco Tamberi e la sua ricerca di motivazioni: “A me serve sempre uno stimolo. Se salto per divertirmi faccio 1,85, o magari 1,90 se c’è la clap. In Slesia volevo tornare a vincere e l’ho fatto, avoglio ripetermi”. Marcell Jacobs e la sua cena nella Capitale con Fred Kerley: “Ci siamo organizzati dopo la gara in Polonia, mi ha chiesto di andare a mangiare in qualche bel ristorante. Abbiamo parlatoquestione sponsor, del futuro, degli avversari e dei nostri business. Il patto era ‘chi perde, paga’. E allora ho dovuto pagare io”.