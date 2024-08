Valerio Mastandrea angelo del cielo sopra Roma la seconda poetica regia dell’attore apre la sezione Orizzonti al Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilun ospedale dio anche gli angeli, metaforicamente parlando, hanno la faccia di. Nonostante,no, film d’apertura della81, è una curiosa,ntica, mortuaria nuance cinematografica sulle parole non dette, sulle occasioni mancate, di un essere vivente qualunque. Lui () è un signore in giacca nera a camicia bianca che aleggia malinconico tra le stanze di un ospedale semivuoto dove giungono pazienti in coma. Lui condivide una sorta di limbo spaziale tra la vita e la morte con il “curiosone” (Lino Musella), impermeabile giallo e maglione di lana, e la “veterana” (Laura Morante), vecchi completi eleganti da signora borghese.