Nuova emissione BTp | tasso al 289% domanda per 38 miliardi supera l’offerta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nell’ultima asta del Tesoro, i riflettori sono puntati sulla flessione dei tassi, che però non ha raffreddato l’entusiasmo degli investitori. I tassi scendono, e il mercato non si fa attendere. La Banca d’Italia ha pubblicato i risultati di un’operazione che ha visto i BTp con scadenza il 28 agosto 2026 andare a ruba. Il Tesoro ha offerto 2,5di euro di titoli, tutti piazzati a unlordo del 2,89%, più basso di 21 punti base rispetto all’appuntamento precedente di luglio. La riduzione del rendimento di 21 punti base (differenza rispetto al precedentedel 3,1%) significa che c’è stata una forteper questi titoli. Quando gli investitori sono disposti a comprare in massa, il Tesoro può permettersi di offrire un rendimento inferiore, perché c’è comunque abbastanza interesse da coprire