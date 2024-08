Neonato trovato morto a Parma | identificata la mamma con il test del dna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – A seguito dell’esame del dna, sarebbe statala madre dello scorso 9 agosto a Vignale di Traversetolo. Il corpo era stato rinvenuto nel giardino di una villetta, all’interno di un sacchetto. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, la madre sarebbe una giovane del posto che avrebbe nascosto la gravidanza. Nei giorni scorsi le autorità avrebbero contattato gli ospedali del Parmense, così da risalire alle donne che erano in attesa di partorire. Non si esclude che la madre possa essere stata aiutata nell’abbandono da parte di un complice. La Procura sta portando avanti le indagini, soprattutto per capire se ilfosse già, o meno, al momento del parto. A chiarirlo sarà l’autopsia, che dovrebbe essere effettuata all’Istituto di medicina legale di, e già rimandata due settimane fa per “esigenze organizzative”.