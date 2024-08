Golf | al British Masters otto azzurri al via Tornano Migliozzi e Manassero comincia la qualificazione per la Ryder Cup 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tra i tornei più importanti delbritannico, soprattutto fino agli Anni ’80 quando era tra i più remunerativi sul tour europeo, ilha oggi della forza in meno in questo senso, ma mantiene una notevole tradizione. Di scena da alcuni anni sul Brabazon Course del Belfry di Wishaw, nel Warwickshire, due volte questo torneo ha visto vincere un italiano: nel 1976 toccò a Baldovino Dassù, nel 2020 (era il primo al rientro dallo stop per Covid e l’ultimo al Close House) a Renato Paratore. L’anno scorso ha vinto l’australiano Daniel Hillier, e quest’anno si torna nell’ambito di un periodo quadriennale in cui, oltre alla sponsorizzazione Betfred che dura dal 2019, c’è anche il patrocinio di Nick Faldo. Tradizione deldal 2015, infatti, è che sia un nome di spicco delbritannico a fare gli onori di casa.