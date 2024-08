Zuckerberg rivela | Nel 2021 l’amministrazione Biden ci ha chiesto di censurare contenuti sul Covid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Markhato di aver ricevuto pressioni dal governo degli Stati Uniti perrelativi alla pandemia di-19, anche quelli satirici. “Nel, alti funzionari del, compresa la Casa Bianca, hanno ripetutamente esercitato pressioni sui nostri team per mesi affinché censurassero alcunirelativi al-19, inclusi l’umorismo e la satira”, ha scritto. Il ceo di Meta, azienda che possiede i social Facebook e Instagram, oltre al servizio di messaggistica di Whatsapp, lo ha ammesso in una lettera inviata lunedì alla Commissione giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti della Camera Usa, a guida repubblicana, in cui si dice anche “rammaricato” per la decisione del colosso social di acconsentire alle richieste del-Harris.