Mariah Carey piange la madre e la sorella morte nello stesso giorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Non è un segreto che i rapporti trae la sua famiglia non siano mai stati dei migliori, ma nelle ultime settimane la diva del pop ha voluto passare del tempo con sua. L’anziana purtroppo si è spenta lo scorso weekend, lodelladella cantante, Alison. “Il mio cuore è spezzato perché ho perso mialo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta di eventi, miaha perso la vita lo. Mi sento fortunato di aver potuto trascorrere l’ultima settimana con miaprima che morisse. Le sono stata accanto e ho passato del tempo con lei nelle sue ultime ore”. Nella sua autobiografia la star ha scritto: “Come molti aspetti della mia vita, il mio viaggio con miaè stato pieno di contraddizioni, fatti complicati e non sempre piacevoli. Non è mai stato solo bianco e nero, è stato un intero arcobaleno di emozioni.