Alberi tagliati l’esperto | Serviranno anni per i benefici di piante adulte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Prato, 27 agosto 2024 – “In città può purtroppo capitare che i lavori pubblici siano incompatibili con la presenza di, ma occorre analizzare bene, caso per caso, le varie situazioni". A dirlo è Alberto Giuntoli, paesaggista, Accademico dei Georgofili, per oltre 15docente all’Università di Firenze al corso di Scienze e tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio, presidente della Società Toscana di Orticultura e già membro del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente. Prato, taglio degli. Parla il comandante Maccioni Ogni abbattimento suscita polemiche. non sarebbe possibile una maggiore tutela? "In generale si tutelano gliogni volta in cui è possibile, ma purtroppo non sempre lo è. La città ha esigenze e usi diversi rispetto a un bosco, dove lepossono crescere, morire e cadere senza problemi.