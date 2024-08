The Family anticipazioni turche | Hülya tenta il suicidio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Momenti di tensione attendono i fans di The(Aile). Nelle prossime puntate della serie TV turcatenterà di suicidarsi, assumendo un forte dosaggio di farmaci. La donna turbata dalla scelta di Aslan di andare a vivere con Devin a Urla, una cittadina nella provincia di Smirne.The: la decisione di Aslancontinuerà a voler manipolare la vita dei figli nelle prossime puntate The. La donna – dopo aver costretto la figlia Leyla a sposare Tolga – cercherà di estendere il suo “potere” anche su Aslan. La donna elaborerà un piano per allontanarlo da Devin, provando a spedire quest’ultima in Inghilterra per un lavoro. Ad aiutarla nel suo piano sarà un collega e amico di Devin, ma anche del padre Ergun. Tuttavia tutto finirà per ritorcersi contro di lei, quando Aslan deciderà di seguire l’amata ad Urla, nella provincia di Smirne.