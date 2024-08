Terremoto di magnitudo 6 9 colpisce Tonga | evacuazioni precauzionali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Undi6.9 ha scosso oggi l’arcipelago di, situato nell’oceano Pacifico. Nonostante la forte intensità del sisma, che ha avuto il suo epicentro in mare aperto, non è stata attivata alcuna allerta tsunami. Tuttavia, alcune attività commerciali situate vicino alla costa sono state evacuate a scopo precauzionale. Il sisma ha avuto un impatto anche sugli edifici che ospitano il Forum delle Isole del Pacifico, dove numerosi leader regionali e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, erano presenti per un incontro ufficiale. La scossa ha causato momenti di tensione, ma al momento non si segnalano danni gravi né feriti. L’arcipelago diè situato in una zona sismicamente attiva, lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, dove le placche tettoniche si incontrano causando frequenti terremoti e attività vulcaniche.