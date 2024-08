MOVIOLA – Cagliari-Como sospetto retropassaggio di Barba a Reina che blocca | l’arbitro fa giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Caso dinel finale di, match della seconda giornata di Serie A. Al 77? del match dell’Unipol Domus Pepehato un pallone velenoso dopo un tocco di piede diin area di rigore, allontanando poi col rinvio il pericolo. Forti le proteste delche segnalavano una presunta irregolarità scaturita dal tocco del difensore: in particolare i padroni di casa chiedevano la punizione indiretta, inquadrando il tocco dicome un. In questo caso, infatti,non avrebbe potutola palla con le mani. I portieri infatti non possono toccare con le mani il pallone nella propria area di rigore quando questo gli proviene da un passaggio deliberato con i piedi o da una rimessa laterale effettuati da un compagno. Nella fattispecie in questione, non sono previste sanzioni disciplinari.