Banca e petrolio il caos libico colpisce i patrimoni nazionali

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il governo della Libia orientale, non riconosciuto a livello internazionale e militarmente protetto dal capo miliziano Khalifa Haftar, ha annunciato che interromperà l’estrazione e l’esportazione dinelle aree sotto il proprio controllo, a seguito di una recente controversia con il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale e guidato su incarico onusiano (in realtà scaduto) da Abdelhamid Dabaiba. La disputa riguarda principalmente la gestione dellacentrale libica, istituzione che, grazie al controllo dei flussi di denaro provenienti dall’estero e in particolare dai ricavi delle vendite di, era riuscita finora a mantenere rapporti pacifici con entrambe le fazioni. Recentemente il presidente della, Sadiq el Kabir, è entrato pubblicamente in scontro con Dabaiba dopo che i due erano in rotta di collisione da un’annata.