McTominay accordo Napoli-Manchester United per 30 milioni di euro The Athletic

(Di domenica 25 agosto 2024)per 30di. A scriverlo è Thela nuova bibbia dello sport on line, giornale acquistato dal New York Times. Ecco cosa scrive The: Ilha raggiunto l’con ilper l’ingaggio di Scott. Si è raggiunta un’intesa soddisfacente sia per ilche per loche riceverebbe una percentuale sulla futura vendita del calciatore.?è all’ultimo anno di contratto e loha un’opzione per prolungare fino al 2026.è un prodotto del vivaioe quindi i 30sarebbero plusvalenza netta e questo è un aspetto molto importante alla luce delle regole finanziarie della Premier League e della Uefa. ?Theaggiunge che il sostituto dello scozzese per Ten Hag sarebbe Manuel Ugarte del Paris Saint-Germain.