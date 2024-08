Noa in concerto apre l’Orbetello Jazz Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Grosseto, 24 agosto 2024 - In uno dei luoghi più suggestivi della Toscana, prende il via la settima edizione di Orbetello, uno tra i più attesi appuntamenti dell'estate organizzato dall’Alexanderplatz in collaborazione con il Comune di Orbetello, che si svolgerà dal 6 all'8 settembre sulla terrazza dell'ex polveriera Guzman. Ad alzare il sipario su un fine settimana denso di grande musica, arriva una delle più acclamate star internazionali: il 6 settembre, nella terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante – Orbetello – GR), sarà protagonista l’eleganza senza tempo di Noa. Achinoam Nini – vero nome di Noa, che significa "portatrice di pace” – nasce a Tel Aviv da genitori di origine yemenita e cresce tra Israele e Stati Uniti.