Spider-Man | Beyond the Spider-Verse nuovi importanti aggiornamenti sulla produzione del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 23 agosto 2024)-Man:thedeld’animazione dellodella Sony Pictures sono diventati a dir poco amatissimi, ottenendo numerosi premi e facendo conoscere al pubblico di tutto il mondo una serie di-Persone. Sebbene il terzodella saga,-Man:the, fosse originariamente previsto per l’inizio di quest’anno, vari ritardi die gli scioperi di Hollywood dello scorso anno hanno fatto slittare ila tempo indeterminato. Ora, però, abbiamo un’idea di come stanno andando i lavori sul. In una recente intervista con Times of India, il doppiatore di-Man India Karan Soni ha riflettuto sul “lungo e profondo” processo didi-Man:the, rivelando che il cast comincerà a registrare i dialoghi per iltra qualche mese.