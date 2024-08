Furti d' Auto per 140mila Euro | Obbligo di Dimora per Due Giovani Ladri tra Marche e Abruzzo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pescara - I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (Nor) di Osimo, in collaborazione con i colleghi di Cerignola, hanno identificato e fermato duedi 20 e 21 anni, ritenuti responsabili di una serie did'avvenuti tra, per un valore complessivo di. I due cerignolani sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'di, con l'accusa di furto aggravato in concorso, su disposizione del gip di Ancona e su richiesta della Procura dorica. Le indagini, iniziate a seguito del furto di un'Audi Q3 a Castelfidardo nel marzo scorso, hanno permesso di collegare i duea cinque dei settedenunciati nella stessa zona, nonché a Pescara e Giulianova.