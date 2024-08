Kate Middleton ultime notizie | lei e William surclassano Harry e Meghan con un’estate da ‘brat’

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 agosto 2024) Negli ultimi mesi, l’estate ha portato con sé non solo temperature elevate, ma anche un’inaspettata sfida tra le due coppie più chiacchierate della Famiglia Reale britannica. Da un lato abbiamoe il Principe, simboli di sobrietà e regalità moderna; dall’altro,Markle, ormai affermati come i ribelli della Corona, impegnati in un tour internazionale dal sapore quasi nostalgico di antichi doveri reali.conda, sempre impeccabile e a suo agio nel ruolo di futura regina consorte, ha trascorso l’estate al fianco diin maniera discreta ma decisamente efficace. Mentresi sono lanciati in un tour “fai-da-te” in Colombia,ha mostrato al mondo come anche pochi istanti di presenza digitale possano conquistare il cuore del pubblico.