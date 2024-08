Fulham vs Leicester City – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 agosto 2024) Entrambe speranzose di partire per il 2024-25 al secondo tentativo,si scontrano al Craven Cottage in Premier League sabato 24 agosto pomeriggio.I Cottagers hanno aperto la nuova campagna con una sconfitta per 1-0 contro il Manchester United, mentre la truppa di Steve Cooper si è battuta in modo impressionante per contenere il Tottenham Hotspur in un pareggio per 1-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl, a cui è stato concesso l’onore di aprire la nuova stagione di Premier League insieme al Man United, sembrava inizialmente destinato a conquistare un punto meritevole al Theatre of Dreams venerdì scorso, dove gli uomini di Marco Silva hanno respinto diversi attacchi inutili della squadra di Erik ten Hag.