Travolto da un automobilista pirata Ventisettenne in condizioni critiche

(Di martedì 20 agosto 2024) Una coppia che scende dalla macchina alle due del mattino e un’auto bianca che sbuca dall’oscurità, travolge l’uomo e si dilegua nel buio. La vittima dell’investimento, undi origine peruviana residente a Pioltello, è in terapia intensiva a Niguarda in pericolo di vita:in pieno dall’auto fantasma ha riportato fratture e un grave trauma cranico. La sua compagna, una connazionale 34enne, anche lei residente in città, è illesa ma sotto choc. Sentita dai carabinieri di Pioltello, ha raccontato ciò che ricorda. Sarà risentita nelle prossime ore. L’investimento si è verificato l’altra notte, in via Cilea, nel cuore del quartiere Satellite pioltellese. Ora è caccia all’auto investitrice e al misterioso conducente. I carabinieri indagano senza sosta, stretti nel più totale riserbo. Un’indagine complessa.