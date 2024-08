Superluna dello Storione oggi perché si chiama così e dove vederla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ottobre 2024 – L’attesa è finita. Per gli appassionati della volta celeste questa notte arriva la Luna, la prima delle quattro superlune dell'anno, che sarà anche la prima Luna Blu, come vieneta la seconda Luna piena del mese e la terza di una stagione. Diventerà piena alle 20.26 in punto di stasera, quindi tutti con il naso all’insù ad ammirare il nostro satellite nel suo massimo splendore. Il termine, sottolineano gli esperti, non ha alcuna valenza scientifica ma viene comunemente utilizzato per indicare quella speciale situazione in cui il nostro satellite transita ad almeno il 90% del massimo perigeo possibile proprio mentre risulta visibile nella sua interezza. Nello specifico, questa volta la distanza minima ammonterà a 361.970 chilometri: pochi ma non pochissimi, in quanto tutte le restanti superlune dell'anno si avvicineranno ancora di più.