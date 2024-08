Oro quotazioni mai così alte | quanto vale oggi e le previsioni per il 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’oro sale ancora. Prosegue infatti spedito il rally del metallo giallo e leper i prossimi mesi sono di ulteriore crescita. Vediamoe cosa sta portando ad un incrementorapido della sua quotazione. Nuovo record storico per l’oro L’orolunedì 19 agosto 2024 ha sfondato un nuovo record storico. Il metallo giallo con consegna immediata (Gold spot) tocca quota 2.501,16 dollari l’oncia, con un aumento dell’1,48%. L’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 2,539,80 dollari l’oncia, con un incremento dello 0,08%. Un altro prezzo record, dunque, che spazza via quello di appena due giorni fa. La situazione rialzista strutturale per l’oro rimane quindi quella di sempre, ma il prezzo cresce ora a ritmi sostenuti. Già qualche mese fa gli analisti avevano previsto che i prezzi avrebbero raggiunto una media di 2.