La minaccia del ritorno del fascismo in Europa e negli Usa | l’analisi del Der Spiegel che cita anche Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 agosto 2024) C’èGiorgia. Il suo è uno dei nomiti dal settimanale tedesco Derin un viaggio attraverso l’e gli Stati Uniti per lanciare l’allarme su quello che viene ritenuto il rischio di unal passato più oscuro del nostro continente, unal. Da Donald Trump a Marine Le Pen, passando per i tedeschi di Alternative fuer Deutschland, la copertina del giornale tedesco parla di uno spettro che aleggia sull’e che può diventare sempre più concreto in futuro. Perché non ci sono solo i partiti di estrema destra che già governano in diversi Paesi, Italia compresa, maquelli che potrebbero raggiungere il potere con le prossime elezioni, a partire dagli Stati Uniti con Trump. “Come inizia il. Gli Hitler nascosti”, è il titolo delloin cui vienetala presidente del Consiglio italiana.