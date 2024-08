Cina | Tianjin coppia di medici al lavoro presso First Central Hospital

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 ago – (Xinhua) – Questa foto combinata mostra Song Lijun (a sinistra) il 16 agosto 2024 e Wang Li il 15 agosto 2024 che fanno un giro di reparto nella filiale di Fukang Road del, a, nel nord della. Entrambi nati negli anni Ottanta, Song Lijun e sua moglie Wang Li lavorano comel’ospedale dida quando si sono laureati. Lasi incontra raramente in ospedale poiche’ lavorano su turni diversi. A volte, per sostenere le cure dei pazienti critici, entrambi sono tornati in fretta in ospedale senza esitazione, anche nei giorni fuori servizio. (Xin) Agenzia Xinhua