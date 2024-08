Movida la stretta di Palazzo Marino Stop a nuovi locali nelle zone rosse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Comune di Milano mette il freno a mano alla malanotturna. Da domani entrano in vigore iprovvedimenti per la disciplina dei pubblici esercizi, approvati il 6 maggio scorso dal Consiglio comunale. La nuova normativa punta a evitare sovraffollamenti in diverse aree della città e cerca di tutelare i residenti di alcunedel capoluogo lombardo, spesso disturbati fino alle prime luci dell’alba. Il regolamento individua aree tutelate e ad elevata tutela dove si disciplina in modo più restrittivo il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali sia per aprire che per trasferire un locale.a maggior tutela non sarà, infatti, più sufficiente presentare la Scia per aprire una nuova attività, ma si dovrà sottoporre la richiesta agli uffici comunali.