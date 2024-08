La Roma sbatte contro il muro Cagliari Soulè e Dovbyk rimandati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Unintenso e già rodato, unaancora alla ricerca di un'identità che si sveglia tardi e spreca qualche opportunità di troppo. All'Unipol Domus finisce 0-0 una partita dai due volti, troppo tattica nel primo tempo e ricca di occasioni - da ambo le parti - nella ripresa. Il punto gratifica maggiormente i sardi, ordinati e compatti in avvio e determinati a rispondere colpo su colpo alle occasioni costruite dai giallorossi nella ripresa. I nuovi volti della2024/25, da, si fanno notare ma non lasciano fino in fondo il segno, in una squadra destinata a cambiare ancora da qui a fine mercato. Dybala, rimasto inizialmente in panchina, quando entra contribuisce invece all'evidente cambio di marcia di Mancini e compagni, ma il suo volto corrucciato a fine partita ha il sapore dell'addio.