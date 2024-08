Isola ex protagonista dell’ultima edizione confessa | Mi avevano proposto il Grande Fratello ecco perché ho rifiutato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Negli ultimi mesi il passo dal set a L’dei Famosi è stato piuttosto breve per diversi protagonisti del cinema italiano. Un esempio su tutti: Nicolas Vaporidis. L’attoredel film cult anni 90 Notte prima degli esami è stato anche il vincitore di una delle edizioni più amate dal pubblico. Ha fatto parte del cast de L’18 fra gli altri l’attrice sulla cresta dell’onda fra gli anni 70 e 90 Marina Suma. Solo un infortunio ha fermato la Suma in quella che è stata la primacondotta da Vladimir Luxuria, vinta poi dall’attore turco Aras Senol. Nel corso di un’intervista, l’ex naufraga ha raccontato di aver voluto fortemente partecipare al reality show: Lo volevo a tutti i costi. Volevo capire cosa significasse sopravvivere in quel modo. Non mangiare, dormire a terra. Solo che ho avuto un incidente alla schiena e sono rimasta molto penalizzata.