Verona-Napoli | Raspadori resta il favorito in attacco

(Di giovedì 15 agosto 2024)sarà il primo match del campionato deltargato Antonio Conte. La gara è in programma domenica 18 agosto al Bentegodi alle ore 18:30. Tra le incognite di un mercato ancora lungo e ricco di complicazioni, giocoforza sono pochi i dubbi del nuovo tecnico. Di seguito quanto riportato a riguardo nell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”., le probabili scelte di Conte Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle possibili scelte di formazione di Antonio Conte, allenatore del, per la gara contro ilal : “Domenica si parte. S’inizia dal Bentegodi, dove comincia il campionato, lì dove tra l’altro era iniziato due anni fa. Dove cominciarono a rendersi conto di chi fosse ad esempio Kvaratskhelia. Domenica pomeriggio, invece, i volti nuovi però non saranno tantissimi rispetto alla scorsa stagione: Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin.