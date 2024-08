Ciclismo Alberto Bettiol si trasferisce all’Astana con effetto immediato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) In data odierna l’Astana Qazaqstan Team ha ufficializzato l’ingaggio di: il ciclista siconalla formazione kazaka dalla EF Education-EasyPost. Il contratto sarà in essere per il resto della stagione 2024 ed altri tre anni, fino al 2027 incluso. Betitol, campione italiano in carica nella prova in linea, in carriera ha vinto una Classica Monumento, il Giro delle Fiandre 2019, mentre in questa stagione vanta anche il successo nella Milano-Torino. L’azzurro ha conquistato anche una tappa al Giro d’Italia 2021. L’azzurro ha dichiarato ai microfoni della sua nuova squadra: “Innanzitutto, voglio dire che sono molto felice di entrare a far parte dell’Astana Qazaqstan Team. Sono rimasto colpito dall’interesse che il team ha mostrato nei miei confronti e dall’atteggiamento che ho visto da Alexandre Vinokourov.