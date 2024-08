Ponte Morandi il processo infinito sei anni dopo il crollo | le difese chiedono una nuova perizia e la sentenza rischia di slittare al 2026

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono passati seitondi dal 14 agosto del 2018, quando il viadotto autostradale noto come, che attraversava il Ponente di Genova, collassò su se stesso uccidendo 43 persone. Ma ne saranno già passati (almeno) sette quando ilsul disastro arriverà al verdetto di primo grado. Non si vede ancora la luce, infatti, in fondo al tunnel del maxi-dibattimento in corso dal luglio 2022 nel Tribunale del capoluogo ligure, in una tensostruttura allestita solo a questo scopo nel cortile del Palazzo di giustizia.