Adriatic Golf Cervia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sabato il DominaTelevision in Tour ha fatto tappa all’difacendo registrare il tutto esaurito. Michele Paramatti (foto) ha confermato la propria vena agonistica domando le 18 buche in 75 colpi. In prima categoria Guido Bellucci (37) delBagnaia ha preceduto Paolo Vetricini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Gian Carlo Rossanigo ha registrato il miglior punteggio netto assoluto, ben 46 punti, risultando inavvicinabile per il bravo Luca Zannoni fermatosi a quota 39. In terza Federico Balestri (43) ha vinto l’avvincente testa a testa con Andrea Gilardoni, che lo ha appaiato nel punteggio. Premi speciali a Franca Roncagli (40) e Mauro Alessandrini (39), migliori lady e senior. Andrea Ronchi