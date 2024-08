Imprese non si trovano le figure adeguate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) "Nonostante un contesto mondiale in decelerazione – evidenzia il vice presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni (foto) – la rinnovata competitività e la storica flessibilità hanno permesso a tante nostredi conseguire risultati positivi e di trovare nuovi spazi di mercato. Tuttavia, esistono elementi critici da monitorare, uno su tutti la difficoltà per lenel trovareprofessionali. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza competenze che rischia di diventare insostenibile per le sfide competitive cui siamo chiamati.