Elenoire Casalegno al posto di Vladimir Luxuria alla conduzione dell’Isola 19? Lei replica | Non dipende da me ma posso dire che…

(Di martedì 13 agosto 2024) A poco più di due mesi dfine della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi (che ha visto trionfare Aras Senol), a Mediaset sono già in corso i preparativi per la prossima. Sebbene l’Isola 18 non abbia brillato in termini di ascolti, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha già confermato che ci sarà una diciannovesima edizione. “Non è stata un’edizione fortunata. Ci sono state decisioni con le quali non ero d’accordo, ad esempio quella di non mostrare tutto. Poi ho visto delle cadute di stile. Il lavoro fatto non mi ha soddisfatto, come invece quello che hanno fatto al Grande Fratello. Se è un format finito? No, in Spagna stiamo facendo degli ottimi risultati, qui in primis era sbagliato il cast. La? Una scelta che rifarei anche adesso“, ha dichiarato, sottolineando così che, tornando indietro, avrebbe scelto comunquecome conduttrice.