Romina Mondello che fine ha fatto? Sapete che età ha oggi? Scopriamo tutto sull’attrice!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 12 agosto 2024), conosciuta fin dagli anni Novanta come interprete di diversi film famosi, ha proseguito la sua carriera di attrice?di seguito! Leggi anche: Vittoria Belvedere,proprio? Ecco chi è il suo compagno, quanti figli ha e la malattia Ricordate la giovanissima, diventata famosa per la sua partecipazione al programma Non è la Rai? Negli anni ha mostrato il suo talento di attrice, entrando nel cast di alcuni film importanti, tra cui Palermo Milano – Solo andata, nel ruolo di Chiara Leofonte. Al piccolo schermo, invece, il pubblico televisivo si è affezionato a lei in R.I.S. – Delitti imperfetti, dove dal 2005 al 2009 ha interpretato il ruolo di Giorgia Levi.