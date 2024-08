Caronte arroventa Ferragosto ma attenti ai temporali anche in Sardegna e Liguria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – Arriva ile con lui, puntuale come ogni anno, torna il tormentone delle previsioni meteo. Previsioni che però quest’anno non lasciano spazio a molti dubbi: su tutta la Penisola sarà caldo estremo. Anticiclone africano Le previsioni perTemperature roventiin Europa Quando finisce il caldo Che tempo farà nella tua città: la mappa Anticiclone africano Farà dunque molto caldo nella settimana di. Secondo il Centro Meteo Italiano, un "robusto" anticiclonecon componente di matrice africana si espande nel Mediterraneo ed Europa. E questo determina condizioni meteo che almeno fino al 15 agosto saranno per lo più stabili in Italia.