Olimpiadi Parigi 2024 volley femminile | pioggia di premi per l’Italia Egonu MVP

(Di domenica 11 agosto 2024) Non mancano iindividuali per l’Italdopo l’oro conquistato alledi. Al termine dellaazione di squadra, è stata la volta dei riconoscimenti per le singole giocatrici, con la selezione azzurra assoluta protagonista. Doppietta per Paola, miglior opposta e MVP. Myriam Sylla e Gabriela Guimaraes sono state incoronate migliori schiacciatrici, Anna Danesi e Chiaka Ogbogu migliori centrali, Alessia Orro miglior palleggiatrice e Monica De Gennaro miglior libero.diperMVP SportFace.