Guerra nel Mediterraneo USA schierano sottomarino nucleare Cosa succede

(Di domenica 11 agosto 2024) Il Pentagono ha confermato la presenza delUSS Georgia nel, evidenziando la potenza militare degli Stati Uniti nella regione. Questo, uno dei pochi che funge da base subacquea per il lancio di missili, è equipaggiato con 154 cruise Tomahawk, capaci di colpire obiettivi fino a circa 1.500 chilometri di distanza. Ogni missile porta una testata da 450 chili di esplosivo, rendendo il Georgia una minaccia significativa per qualsiasi avversario nel Medio Oriente. Messaggio agli Hezbollah e l’Iran La rivelazione di questa asset strategico non è casuale: gli Stati Uniti mirano a mandare un chiaro avvertimento all’Iran e agli Hezbollah libanesi. La pubblicizzazione di tali informazioni solitamente riservate segnala un allarme crescente per possibili rappresaglie da parte della milizia sciita.