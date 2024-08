Volley la Francia conferma l’oro olimpico con il ct italiano Giani e impietrisce la Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Laha conquistato la medaglia d’oro nel torneo dimaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo lacon un secco 3-0 (25-19; 25-20; 25-23) nella finale andata in scena alla South Paris Arena. I Galletti hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico, festeggiando il secondo titolo a cinque cerchi consecutivo dopo quello ottenuto tre anni fa a Tokyo 2020: in passato il bis era riuscito all’Unione Sovietica (Tokyo 1964 e Città del Messico 1968) e agli USA (Los Angeles 1984 e Seoul 1988). Ai Campioni d’Europa non è riuscito il ritorno sul trono dopo l’unica affermazione datata Montreal 1976. Il CT Andreaè in trionfo: primo allenatorea conquistarenella pallavolo.