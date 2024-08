The Family anticipazioni dal 12 al 16 agosto | drammi e segreti in arrivo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 10 agosto 2024) Le prossime puntate di Thepromettono colpi di scena emozionanti. Dal 12 al 162024, vedremo tensioni crescere,svelati e decisioni drammatiche che cambieranno le sorti dei protagonisti. Hulya contro Aslan, Yagmur ed Ekrem in crisi, e il tentato suicidio di Ceylan sono solo alcuni degli eventi che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Nelle prossime puntate di The, in onda dal 12 al 162024, si prospettano momenti di grande tensione e drammaticità. La famiglia Soykan sarà messa a dura prova da una serie di eventi che sconvolgeranno le vite dei protagonisti. Ecco leprincipali. Cosa accadrà nei nuovi episodi di “The” dal 12 al 16– Velvetgossip.itHulya contro Aslan: una battaglia senza esclusione di colpi La tensione tra Hulya e Aslan raggiungerà il suo apice durante la settimana.