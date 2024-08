Crosetto frena Zelensky | Non usi le armi italiane per gli attacchi in Russia Tregua più lontana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) ROMA La Commissione europea si è schierata con Kiev, l’America non lo dice apertamente ma ha assunto un ruolo chiave nel fornire le informazioni satellitari sulla disposizione dei reparti russi nell’oblast di Kursk e quindi dà copertura (e anche di più) all’incursione oltreconfine. Ma la maggior parte dei governi europei evita, invece, di prendere posizione per non finire nel mirino di Mosca. E dare slancio alle opposizioni pro russe o pacifiste presenti in quasi tutti i Paes. Fa eccezione l’Italia – sinora sempre allineata e coperta alla linea Usa-Nato-Ue – che con il ministro delle Difesa, Guido(uno certo non sospettabile di essere affascinato da Putin), ha criticato l’attacco ucraino. "Nessun Paese – ha detto a radio Rai – deve invadere un altro e dobbiamo mantenere questa linea anche in questo caso.