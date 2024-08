Mistero a Saint Tropez | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, giovedì 8 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda, commedia franco-belga del 2021 diretta da Nicolas Benamou. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Agosto 1970. Come ogni anno, il miliardario Claude Tranchant e sua moglie Eliane hanno invitato il fior fiore dello spettacolo nella loro sontuosa villa di. Nulla sembra poter rovinare i festeggiamenti, se non l’inquietante sabotaggio della decappottabile della coppia. Convinto di essere vittima di un tentato omicidio, Tranchant chiede al suo amico Chirac di beneficiare dei servizi del miglior poliziotto di Parigi. Ma nel bel mezzo dell’estate, solo il commissario Boulin, a poche settimane dalla pensione, era disponibile.