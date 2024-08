Meteo | in Toscana nuovo boom di Caronte arriva il weekend più bollente del 2024 Ipotesi sullo stop al caldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Firenze, 8 agosto– E’ in arrivo ilpiùdell’estate. Lasi prepara a temperature che potrebbero sfiorare i quaranta gradi. “Ormai non si parla nemmeno dianomalo”, spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, l’ente che monitora l’andamento climatico sullaper conto della Protezione civile regionale. “Si tratta di un trend delle ultime estati” – continua il direttore – “a dominare è l’anticiclone africano anziché quello delle Azzorre. E questo fa parte del del cambiamento climatico a cui stiamo assistendo”. "Negli ultimi trent’anni l’aumento delle temperature si aggira intorno ai 2,3 gradi rispetto al passato, è notevole , dovremo probabilmente far l’abitudine aed afa e arrenderci ad altrettante estati simili”.