Pongracic si piazza al centro della difesa | Darò il massimo Ho scelto subito Firenze

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In attesa di capire se Gonzalez andrà via o meno e quali (e quanti)campisti arriveranno, la Fiorentina riparte inda un nome: Marin. Il difensore croato, ma cresciuto in Germania, è stato presentato ieri in conferenza stampa. Risposte semplici e dirette, determinato e faccia da bravo ragazzo. Un po’ in questo ricorda quel Nikola Milenkovic che ormai fa parte del passato recente viola. Il serbo, diventato un giocatore del Nottingham Forest, ha lasciato qualcosa di importante anonostante nessun trofeo alzato nei suoi sette anni con la maglia gigliata. Qualcosa di misurabile a livello umano. Non a caso la conferenza è cominciata proprio con un saluto rivolto all’ormai ex viola da parte del direttore generale Alessandro Ferrari. "sostituisce un ragazzo eccezionale che voglio ringraziare (Milenkovic ndr).